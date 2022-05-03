Анчелотти о камбэке в игре с «Ман Сити»: «Будет сложно, но у нас есть невероятная возможность провести еще один финал»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался об ответном полуфинале с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. 

В первой игре «Реал» на выезде потерпел поражение со счетом 3:4. 

– Возможен ли еще один камбэк «Реала»?

– Это будет сложно, но у нас есть невероятная возможность провести еще один финал. После победы в Ла Лиге атмосфера очень хороша, так что мы можем это сделать». 

Встретятся две очень качественные команды, непохожие друг на друга в индивидуальном и коллективном плане.

Если попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, это происходит не только из-за силы духа, хотя индивидуальность является важным аспектом, поскольку она позволяет тебе продемонстрировать свои качества.

Это происходит благодаря многим важным аспектам: индивидуальные качества, коллективная самоотдача... Нужны все эти аспекты, одного в Лиге чемпионов будет недостаточно. 

Победа завтра – дело не только силы духа, но и импульса, который, как всегда, обязательно придаст «Бернабеу», – сказал главный тренер «Реала».

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