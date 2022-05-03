Лидер «Коммунистов России»: «За «Зенит» болеет вся страна. В клубе должны играть только питерские ребята»

Лидер партии «Коммунисты России» высказался о чемпионстве «Зенита».
«Любая удача «Зенита» – это удача всей страны. С неудачами точно так же.
«Зенит» уже много десятилетий в фокусе всей России. «Зенит» уже давно перестал быть командной, за которую болеет только Санкт-Петербург. Это команда, за которую болеет вся страна.
Мы все рады, что уже четыре года подряд команда удерживает титул победителя РПЛ.
Хотел бы, конечно, чтобы «Зенит» стал чисто питерской командой. Мы благодарны всем игрокам из других стран и городов, но в «Зените» в ближайшей перспективе должны играть только питерские ребята. Тогда клуб приобретет неповторимый имидж.
Ну а так состав действительно хороший. Но ей ведь и занималась вся страна огромное количество времени. Так что ребята не подводят», – сказал Сергей Малинкович.