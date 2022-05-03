Лидер «Коммунистов России»: «За «Зенит» болеет вся страна. В клубе должны играть только питерские ребята»

Лидер партии «Коммунисты России» высказался о чемпионстве «Зенита».

«Любая удача «Зенита» – это удача всей страны. С неудачами точно так же.

«Зенит» уже много десятилетий в фокусе всей России. «Зенит» уже давно перестал быть командной, за которую болеет только Санкт-Петербург. Это команда, за которую болеет вся страна.

Мы все рады, что уже четыре года подряд команда удерживает титул победителя .

Хотел бы, конечно, чтобы стал чисто питерской командой. Мы благодарны всем игрокам из других стран и городов, но в «Зените» в ближайшей перспективе должны играть только питерские ребята. Тогда клуб приобретет неповторимый имидж.

Ну а так состав действительно хороший. Но ей ведь и занималась вся страна огромное количество времени. Так что ребята не подводят», – сказал Сергей Малинкович.