Сутормин о чемпионствах «Зенита»: «У нас самый сильный состав в РПЛ. Но ведь и другие покупают легионеров, сильных россиян»

назвал причины доминирования «Зенита» в .

– Четыре года подряд – досрочное чемпионство. В чем причины тотального доминирования ?

– Дело в характере, а также в стабильности. Мы достигаем нужного результата и умеем его удерживать.

В первый мой год в команде мы боролись с «Краснодаром» и «Локомотивом», во второй – со «Спартаком» и с «Локомотивом», в этом – с «Динамо». Конкуренты меняются, но мы стабильно показываем необходимый результат. Мы побеждаем даже в тех играх, где у нас не все складывается хорошо.

– Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

– Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков.

У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое, – сказал полузащитник петербуржцев.