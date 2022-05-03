«Зенит» опять бы не вышел из группы, если бы допустили. Их игра в еврокубках последние 3 года вызывает слезы». Петржела об отстранении России

высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Ужас для всех российских болельщиков. Выступления любимых команд в еврокубках всегда доставляют массу положительных эмоций. Теперь люди этого лишены.

Хотя игра «Зенита» в еврокубках последние 3 года вызывает только слезы и боль. Они бы опять не вышли из группы, если бы их допустили к участию. Это проклятье какое-то», – сказал бывший тренер .

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро