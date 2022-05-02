«МЮ», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Рубин» поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам. «ПСЖ» снял видео с Мбаппе и Хакими

Европейские клубы поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).

В частности, с поздравлениями выступили «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Французский клуб по случаю праздника подготовил видео, в котором снялись Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими.

Из российских клубов к поздравлениям присоединился «Рубин».

«Сердечно поздравляем всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан и с праздником Ураза-Байрам!» – сказано в сообщении казанского клуба.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.