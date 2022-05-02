Андрей Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить в стыки самого принципиального соперника. Но «Спартак» будет против, думаю»

высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком».

– Сезон, в том числе для «Зенита», не закончен. Больше того, в 29-м туре игра со «Спартаком». Ваш давнишний партнер по команде Вячеслав Малафеев уже пошутил на эту тему – если Петербург отправит «Спартак» в стыки, для него это будет тройной праздник.

– Это для «Зенита» и его болельщиков было бы, конечно, здорово – отправить в переходные матчи самого принципиального соперника. Но, думаю, «Спартак» будет против и, может, решит все вопросы до встречи с «Зенитом».

Однако в любом случае для красно-белых станет делом чести попробовать обыграть чемпиона. Тем более если это , – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых, сейчас работающий в структуре клуба.

Фух, теперь «Спартак» точно не вылетит напрямую. Но стыки еще возможны