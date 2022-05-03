Сутормин о доминировании «Зенита»: «Делаем все, чтобы быть похожими на «Баварию». 5-й титул подряд точно можем выиграть»

рассказал, что «Зенит» стремится к доминированию как у «Баварии».

– В Европе мало у кого есть действующая серия из четырех чемпионств подряд. С ходу на ум приходят только «Бавария» и «Зальцбург». Можно ли сказать, что «Зенит» для – как «Бавария» для Бундеслиги?

– Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими.

Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

– может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»?

– Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть, – сказал полузащитник петербуржцев.