Вместо «Зенита» напрямую в групповой этап Лиги чемпионов выйдет чемпион Шотландии

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Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов вместо «Зенита».

Сегодня УЕФА объявил, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Зенит», который на прошлой неделе досрочно гарантировал себе победу в РПЛ, должен был сыграть в групповом раунде ЛЧ.

Однако теперь это место получит команда, которая выиграет чемпионат Шотландии. За три тура до конца лидирует в таблице «Селтик», опережающий «Рейнджерс» на шесть очков.

Отстранение «Зенита» и команды, которая в этом сезоне займет 2-е место в чемпионате России, также повлияет на распределение клубов в квалификации ЛЧ.

Серебряный призер РПЛ в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира должен был стартовать в 3-м квалификационном раунде.

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