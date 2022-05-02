Вместо «Зенита» напрямую в групповой этап Лиги чемпионов выйдет чемпион Шотландии

Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов вместо .

Сегодня УЕФА объявил, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Зенит», который на прошлой неделе досрочно гарантировал себе победу в РПЛ, должен был сыграть в групповом раунде ЛЧ.

Однако теперь это место получит команда, которая выиграет чемпионат Шотландии. За три тура до конца лидирует в таблице , опережающий на шесть очков.

Отстранение «Зенита» и команды, которая в этом сезоне займет 2-е место в чемпионате России, также повлияет на распределение клубов в квалификации ЛЧ.

Серебряный призер в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира должен был стартовать в 3-м квалификационном раунде.