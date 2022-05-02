«Запрещают играть русским, но разрешают – трансгендерам». Депутат Милонов об отстранении российских команд

возмутился решением УЕФА отстранить российские команды.

– Ожидаемое решение. Сейчас такая ситуация. Наивно было бы предполагать, что международные ассоциации не будут выплясывать под дьявольскую дудку США.

Спорта больше не существует. США и их союзники похоронили мировой спорт. Россия является хранительницей чистого спорта в мире. Надо оставаться на этих принципах.

Сейчас запрещают играть русским, но разрешают играть трансгендерам. Выбор между трансгендерами и русскими сделан в пользу первых.

Через год, два, три это все превратится в извращенческую кавалерию, и нам нельзя будет играть по другим этическим нормам. Просто будет невозможно это делать. Мы из этой дьявольской обоймы выпали.

– Данное отстранение скажется положительно на нашем футболе или отбросит его назад?

– Все зависит от нас. Если будем сопли жевать, стонать много на эту тему, то, конечно, наш футбол будет колоссально отброшен назад. Если же соберемся сейчас, поймем, что надо жить дальше, играть, создавать независимую лигу, тогда все будет в порядке.

Думаю, к нам скоро присоединится ряд арабских, африканских, азиатских стран. Потому что бегать с накрашенными и в колготках извращугами явно никто не захочет, – сказал депутат Госдумы.

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