«Аталанта» спаслась от поражения после выхода Миранчука: смотрите голы и опасные моменты матча с «Салернитаной»

Смотрите голы и моменты матча – «Салернитана».

Клуб из Бергамо на своем поле сыграл вничью с командой из зоны вылета (1:1) в 35-м туре Серии А.

На 27-й минуте «Салернитана» неожиданно открыла счет в матче – Эдерсон Лоуренсо забил после паса Милана Джурича.

У «Аталанты» не шла игра. На 54-й минуте на поле появился российский хавбек .

Уже на 58-й минуте Миранчук создал голевой момент для партнера, но не хватило точности.

Хозяевам удалось уйти от поражения в самом конце матча – хавбеки и соорудили голевую атаку, и хорват забил. Ничья – 1:1!

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