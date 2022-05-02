Зарема Салихова считает решения арбитра Виталия Мешкова непоследовательными.

На 6-й минуте матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» – (2:0) Мешков не назначил пенальти в ворота гостей, когда Яка Бийол коснулся ногой ноги соперника, и тот упал в штрафной площади армейцев.

Схожее единоборство произошло на 72-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Ростов» – (3:2). Мешков после вмешательства другого видеоассистента Владислава Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и назначил пенальти за фол Максимилиано Кофрие.

«Очень показательный матч с участием Мешкова. Игрок попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с , но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны, и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особому, то ли особый это сам Мешков.

И какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет? Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично.

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – заявила жена владельца «Спартака».

Петь не хочется – только материться. Колонка Заремы Салиховой о судьях