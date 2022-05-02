Игроки «МЮ» сделают круг по «Олд Траффорд» после матча с «Брентфордом», чтобы поблагодарить фанатов

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Брентфорд Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» совершат круг почета после игры с «Брентфордом».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет последний домашний матч в сезоне. После него футболисты совершат традиционный круг почета, чтобы поблагодарить болельщиков за сезон.

В «Юнайтед» понимают, как фанаты могут принять игроков, но при этом осознают, что отказ от традиции приведет к обвинениям в адрес футболистов.

Как ожидается, на матче с «Брентфордом» фанаты «МЮ» вновь устроят акцию протеста против семьи Глейзеров, владеющей клубом.

Болельщики собираются протестовать перед началом игры и хотят покинуть трибуны на 73-й минуте – за 17 минут до конца матча, что символизирует 17 лет Глейзеров в клубе. Таким образом, многих болельщиков может не оказаться на трибунах «Олд Траффорд», когда футболисты «МЮ» будут благодарить фанатов.

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