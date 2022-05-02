Юран о словах Стукалова о «полном преимуществе» «Уфы» над «Химками»: «Сначала выиграйте, а потом говорите. Контролировали они… Ну так забивайте»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Уфой» (1:1).

— «Уфа» — непростая команда, понимал, что будет сложный матч. Не ожидал, конечно, что получим удаление на 12-й минуте. Сложно играть, когда на одного меньше. Но игроки — молодцы, искали моменты, вели в счете всю игру, могли еще выжать гол.

Пенальти в наши ворота не видел, меня удивил момент с Тихим. Ему локтем попали, соперник явно не успевал к мячу, даже небольшая травма была. Но ВАР не реагирует.

— Набиуллин что-то сказал по удалению?

— Видно было, что вратарю неудобно покатили мяч, он принял — и отпустил его. Дальше — борьба. Не видел эпизод, открытая стопа была или нет. Набиуллин извинился, ничего страшного. Он сам переживает, никто его обвинять ни в чем не будет, это было бы кощунством.

— Тренер «Уфы» сказал, что его команда была лучше и до, и после удаления, и должна была побеждать.

— Вы сначала выиграйте, а потом говорите. Мы с раздевалки получили красную, но потом были моменты, когда контролировали мяч, создавали моменты. Контролировали они… Ну так забивайте. Понятно, в концовке было тяжело, должны были сохранить свои ворота. Не знаю, что там причудилось.

— Мамаев и Жирков сыграют до конца сезона?

— У Мамаева травма, он довосстанавливается. Жирков уже тренируется, посмотрим, – сказал Юран.