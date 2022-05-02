Стукалов об 1:1: «Недовольны, «Уфа» должна была выигрывать. Лантратов — лучший у «Химок»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча РПЛ с  «Химками» (1:1).

— До удаления и после удаления команда имела полное преимущество над соперником, но надо реализовывать. Потеря концентрации в моменте с пропущенным голом и в концовке. Лантратов — лучший игрок матча у «Химок». Недовольны результатом, должны были выигрывать.

— Что у Беленова?

— Думаю, серьезная травма. Так получилось, что ему попали и в голеностоп, и в колено. Теперь только МРТ покажет.

— 4 очка до зоны стыков. Ситуация критическая?

— У меня есть правило: нет ничего невозможного. Будем сражаться до конца, – сказал Стукалов.

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