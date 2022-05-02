Сергей Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – «Барселона», любимый игрок – Месси, потом Неймар, Роналду»

Хавбек назвал свою любимую команду и игроков в Европе.

«Хотелось бы поиграть в любом чемпионате топ-5, показать себя в Европе. Сначала подойдет любая команда, чтобы показать себя, а потом сыграть в «Барселоне», например. Команда мечты для меня – «Барселона».

Мой любимый футболист – Месси, его техника – на другой планете. Потом – , который показывает шоу, нравится, как он показывает свою технику. Также Роналду.

Из наших — Головин, который хорошо себя показывает во Франции, Леша Миранчук, — сказал Пиняев.