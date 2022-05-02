Бакаев – лучший игрок «Спартака» в апреле. Он забил победный гол ЦСКА в Кубке

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Хавбек Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком «Спартака» в апреле.

25-летний футболист занял первое место в опросе среди болельщиков, набрав 58% голосов.

В 4 матчах в прошлом месяце Бакаев забил победный гол в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:0) и отдал результативный пас в игре с «Ростовом» (2:3) в РПЛ.

Вторым в голосовании стал форвард Шамар Николсон (17%), третьим – хавбек Михаил Игнатов (15%).

На звание лучшего игрока «Спартака» в апреле также были номинированы вратарь Александр Максименко и нападающий Александр Соболев.

Подробнее статистика Бакаева – здесь.

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