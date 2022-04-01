Николсон – лучший игрок «Спартака» в марте. У него 4 гола и ассист в 4 матчах

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды в марте.
Им стал нападающий Шамар Николсон, набравший 36% голосов. В 4 матчах месяца во всех турнирах ямаец забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
Вторым стал полузащитник Зелимхан Бакаев (31% голосов). Третьим – хавбек Квинси Промес (23%).
«Спасибо всем фанатам, выбравшим меня игроком месяца. Это звание имеет очень большое значение!
Буду продолжать усердно работать и отдавать все силы нашей команде. Надеюсь, это принесет хорошие результаты и счастье всей спартаковской семье», – сказал Николсон.