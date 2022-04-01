Николсон – лучший игрок «Спартака» в марте. У него 4 гола и ассист в 4 матчах

Болельщики выбрали лучшего игрока команды в марте.

Им стал нападающий , набравший 36% голосов. В 4 матчах месяца во всех турнирах ямаец забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Вторым стал полузащитник (31% голосов). Третьим – хавбек (23%).

«Спасибо всем фанатам, выбравшим меня игроком месяца. Это звание имеет очень большое значение!

Буду продолжать усердно работать и отдавать все силы нашей команде. Надеюсь, это принесет хорошие результаты и счастье всей спартаковской семье», – сказал Николсон.