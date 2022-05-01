Удаление Набиуллина, травма Беленова и гол Агаларова на 92-й: смотрите видео моментов матча «Химки» – «Уфа»

Смотрите видео главных моментов матча – «Уфа».

«Химки» упустили победу над «Уфой» (1:1) в домашнем матче 27-го тура РПЛ из-за гола гостей в добавленное время.

Хозяева уже на 12-й минуте остались в меньшинстве. Арбитр Кирилл Левников при помощи ВАР удалил за грубость против вратаря уфимцев , который из-за травмы не смог продолжить игру и в слезах покинул поле.

«Химки», несмотря на игру в меньшинстве, открыли счет на 31-й минуте – отличился .

«Уфа» могла отыграться на 84-й минуте, но удару слегка не хватило точности – штанга!

На 92-й минуте гости все же ушли от поражения. Игрок «Уфы» упал в штрафной «Химок» на 89-й минуте. Судья Левников отправился смотреть эпизод и затем назначил пенальти. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов забил с точки – у него 18-й гол в сезоне.