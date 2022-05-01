Юран получил красную карточку после игры с «Уфой» за споры с арбитрами

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Сергей Юран получил красную карточку по завершении матча с «Уфой».

«Химки» упустили победу в игре 27-го тура РПЛ (1:1), пропустив с пенальти на 92-й минуте.

После финального свистка тренер подмосковной команды начал предъявлять претензии судьям, за что получил красную карточку от главного арбитра Кирилла Левникова.

Пенальти в добавленное время был назначен в ворота «Химок» после обращения к ВАР. Также в первом тайме красную карточку получил защитник Эльмир Набиуллин, решение об удалении которого Левников принял после просмотра повтора.

В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с «Зенитом». Юран пропустит эту игру из-за автоматической дисквалификации.

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