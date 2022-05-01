Юран получил красную карточку после игры с «Уфой» за споры с арбитрами

получил красную карточку по завершении матча с «Уфой».

упустили победу в игре 27-го тура (1:1), пропустив с пенальти на 92-й минуте.

После финального свистка тренер подмосковной команды начал предъявлять претензии судьям, за что получил красную карточку от главного арбитра .

Пенальти в добавленное время был назначен в ворота «Химок» после обращения к ВАР. Также в первом тайме красную карточку получил защитник , решение об удалении которого Левников принял после просмотра повтора.

В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с «Зенитом». Юран пропустит эту игру из-за автоматической дисквалификации.