Юран получил красную карточку после игры с «Уфой» за споры с арбитрами

Сергей Юран получил красную карточку по завершении матча с «Уфой».
«Химки» упустили победу в игре 27-го тура РПЛ (1:1), пропустив с пенальти на 92-й минуте.
После финального свистка тренер подмосковной команды начал предъявлять претензии судьям, за что получил красную карточку от главного арбитра Кирилла Левникова.
Пенальти в добавленное время был назначен в ворота «Химок» после обращения к ВАР. Также в первом тайме красную карточку получил защитник Эльмир Набиуллин, решение об удалении которого Левников принял после просмотра повтора.
В следующем туре «Химки» в гостях встретятся с «Зенитом». Юран пропустит эту игру из-за автоматической дисквалификации.