Набиуллина удалили на 12-й минуте за подкат против Беленова. Вратаря «Уфы» заменили из-за травмы

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин удален с поля в начале матча против «Уфы».
На 9-й минуте 27-летний игрок сыграл в подкате против вратаря уфимцев Александра Беленова.
Главный арбитр Кирилл Левников показал футболисту «Химок» желтую карточку, однако затем обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и в итоге удалил защитника.
Беленов из-за полученной травмы не смог продолжить игру. Ему долго оказывали помощь, на 15-й минуте его заменил Антон Чичкан.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ «Химки» – «Уфа».