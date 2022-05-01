Набиуллина удалили на 12-й минуте за подкат против Беленова. Вратаря «Уфы» заменили из-за травмы

Защитник «Химок» удален с поля в начале матча против «Уфы».

На 9-й минуте 27-летний игрок сыграл в подкате против вратаря уфимцев .

Главный арбитр показал футболисту «Химок» желтую карточку, однако затем обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и в итоге удалил защитника.

Беленов из-за полученной травмы не смог продолжить игру. Ему долго оказывали помощь, на 15-й минуте его заменил .

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ – «Уфа».