Шмурнов потерял интерес к РПЛ: «Российский спорт в коме. Если нет еврокубков, можно и чемпионат не проводить»

рассказал, почему потерял интерес к чемпионату России.

– Смотрите в последнее время игры вашего любимого ?

– Меня это перестало интересовать вообще. Я считаю, что российского спорта сейчас нет, он находится в коме. До тех пор, пока не будет прекращена спецоперация и Россия не вернется в международное спортивное сообщество, меня никакие внутренние соревнования не интересуют.

Для меня чемпионат России по футболу всегда был отборочным турниром для еврокубков. Если их нет, то можно и чемпионат не проводить. Можно играть турнир среди молодежи, чтобы пацаны не теряли ориентир в жизни. Профессиональный чемпионат сейчас не существует, меня он не интересует ни одной минуты, – сказал комментатор в интервью сайту «Вот Так»