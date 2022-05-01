«Спартаку» забили все 8 пенальти в этой РПЛ. Чаще их назначали лишь «Ростову» (11) и «Химкам» (10)

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«Спартак» пропустил от «Крыльев Советов» с пенальти.

Это был 8-й пенальти, назначенный в ворота московского клуба в текущем розыгрыше РПЛ. Вратарям «Спартака» еще ни разу не удалось отразить 11-метровый в текущем сезоне.

Отметим, что чаще «Спартака» пенальти в этом сезоне ставили лишь в ворота «Ростова» (11) и «Химок» (10). Тульскому «Арсеналу» пробили 8 пенальти, как и «Спартаку».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Крыльями». На сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.  

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