«Спартаку» пробили 3-й пенальти за 2 тура. В матче с «Крыльями» 11-метровый поставили за руку Жиго

Теги Спартак Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин Самюэль Жиго Александр Солдатенков Юрий Горшков Футбол

В ворота «Спартака» вновь был назначен пенальти.

На 30-й минуте матча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в ворота красно-белых был назначен пенальти.

Александр Солдатенков ускорился внутри штрафной и подставил ногу под низкую подачу с углового, а мяч отлетел в руку защитнику Самюэлю Жиго. Судья Евгений Турбин обратился к помощи ВАР и назначил пенальти, который реализовал Юрий Горшков.

Отметим, что это уже третий пенальти, назначенный в ворота «Спартака» за последние два тура РПЛ. В прошлом матче чемпионата «Ростов» бил пенальти дважды и победил со счетом 3:2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Крыльями». На сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.  

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