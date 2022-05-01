«Спартаку» пробили 3-й пенальти за 2 тура. В матче с «Крыльями» 11-метровый поставили за руку Жиго

В ворота «Спартака» вновь был назначен пенальти.

На 30-й минуте матча 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в ворота красно-белых был назначен пенальти.

ускорился внутри штрафной и подставил ногу под низкую подачу с углового, а мяч отлетел в руку защитнику Самюэлю Жиго. Судья Евгений Турбин обратился к помощи ВАР и назначил пенальти, который реализовал .

Отметим, что это уже третий пенальти, назначенный в ворота за последние два тура РПЛ. В прошлом матче чемпионата бил пенальти дважды и победил со счетом 3:2.

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