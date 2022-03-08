Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире, у него 7 «Золотых мячей». Мбаппе в числе сильнейших»

Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мы не переживаем насчет Килиана, нам все ясно. Он зрелый человек, несмотря на молодость. Он хочет играть в футбол и защищать те цвета, которые носит. Я не сомневаюсь в нем. Он не станет играть иначе из-за шума извне.
Мы говорили с ним, он в порядке. Надеюсь, после пресс-конференции он сможет провести хорошую тренировку.
Думаю, Лионель Месси – лучший игрок мира, у него 7 «Золотых мячей». Затем идут такие игроки, как Мбаппе, делающие заявку на звание лучшего. Килиан входит в число сильнейших футболистов на свете», – отметил главный тренер парижан.