Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире, у него 7 «Золотых мячей». Мбаппе в числе сильнейших»

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Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мы не переживаем насчет Килиана, нам все ясно. Он зрелый человек, несмотря на молодость. Он хочет играть в футбол и защищать те цвета, которые носит. Я не сомневаюсь в нем. Он не станет играть иначе из-за шума извне.

Мы говорили с ним, он в порядке. Надеюсь, после пресс-конференции он сможет провести хорошую тренировку.

Думаю, Лионель Месси – лучший игрок мира, у него 7 «Золотых мячей». Затем идут такие игроки, как Мбаппе, делающие заявку на звание лучшего. Килиан входит в число сильнейших футболистов на свете», – отметил главный тренер парижан.

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