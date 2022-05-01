Ротенберг о судьях: «Сломать игру – просто. Они так грамотно это делают, будто их учили. Как наперсточники в 90-е»

Владелец «Сочи» высказался об арбитрах, которые работают в .

Вчера «Сочи» разгромил «Рубин» (6:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Главное, чтобы судьи у нас судили так, как сегодня, непредвзято, когда дают играть в обе стороны. Это здорово, тогда и видно, какой у нас футбол. Мы часто говорили о том, что мы много останавливаемся, и тогда у нас начинаются какие-то проблемы. А вот сегодня мы не останавливались и показали все, на что способны.

Это настоящий, красивый футбол, в который мы играли и против «Локомотива». Та игра мне понравилось, но она была сломана судьями.

Сломать игру – это же просто сделать. А они (судьи) это делают так грамотно, как будто их учили этому. Как наперсточники в девяностые», – сказал Ротенберг со смехом.

«Рубин» стремительно летит на дно. 0:6 дома от «Сочи» – самое тяжелое поражение в истории клуба