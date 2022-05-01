Бензема забил 42 гола в 42 матчах за «Реал» в этом сезоне

Карим Бензема очень результативно проводит этот сезон.
Во вчерашней игре 34-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (4:0) французский форвард забил с паса Винисиуса Жуниора.
Теперь на счету Бензема 42 гола в 42 официальных матчах за «Реал» в этом сезоне.
В Ла Лиге Карим забил 26 мячей. Француз лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с большим отрывом – у идущих за ним Энеса Унала из «Хетафе» и Рауля де Томаса из «Эспаньола» по 15 голов.
Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить по ссылке.