Бензема забил 42 гола в 42 матчах за «Реал» в этом сезоне

очень результативно проводит этот сезон.

Во вчерашней игре 34-го тура Ла Лиги между и (4:0) французский форвард забил с паса Винисиуса Жуниора.

Теперь на счету Бензема 42 гола в 42 официальных матчах за «Реал» в этом сезоне.

В Ла Лиге Карим забил 26 мячей. Француз лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с большим отрывом – у идущих за ним из и Рауля де Томаса из «Эспаньола» по 15 голов.

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить по ссылке.