Форвард «Страсбура» об игре Месси за «ПСЖ»: «Ему нужно немного времени и солнца. Очень повезло, что он в Лиге 1»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Страсбур Кевин Гамейро Футбол

Форвард «Страсбура» считает, что Лионелю Месси для успеха в «ПСЖ» нужны время и солнце.

«Ему нужно немного времени и немного солнца (смеется). Перемены даются не так легко, ему нужно еще время, но Месси – отличный игрок.

Месси в «Барселоне» и «ПСЖ» показал, каким прекрасным футболистом является. Очень повезло, что он оказался в нашем чемпионате», – сказал Кевин Гамейро.

В чемпионате 34-летний форвард провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 13 передач. Полную статистику аргентинца можно изучить по ссылке.

Месси был худшим в «ПСЖ» в игре со «Страсбуром» по версии Le Parisien – 3,5 балла из 10

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