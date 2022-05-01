Форвард «Страсбура» об игре Месси за «ПСЖ»: «Ему нужно немного времени и солнца. Очень повезло, что он в Лиге 1»

Форвард считает, что Лионелю Месси для успеха в «ПСЖ» нужны время и солнце.

«Ему нужно немного времени и немного солнца (смеется). Перемены даются не так легко, ему нужно еще время, но Месси – отличный игрок.

Месси в «Барселоне» и «ПСЖ» показал, каким прекрасным футболистом является. Очень повезло, что он оказался в нашем чемпионате», – сказал .

В чемпионате 34-летний форвард провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 13 передач. Полную статистику аргентинца можно изучить по ссылке.

Месси был худшим в «ПСЖ» в игре со «Страсбуром» по версии Le Parisien – 3,5 балла из 10