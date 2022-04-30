Месси был худшим в атаке «ПСЖ» против «Страсбура» по версии L’Équipe – 5 баллов из 10

Лионель Месси получил рейтинг 5 из 10 от L’Équipe по итогам матча со «Страсбуром» (3:3).
У аргентинца самая низкая оценка в атакующей линии «ПСЖ» – Неймар получил рейтинг 6, Килиан Мбаппе – 8.
Тем не менее в стартовом составе парижан были футболисты, получившие рейтинг еще ниже, чем Месси.
Игра вратаря Джанлуиджи Доннаруммы оценена в 4 балла, такую же оценку получили Маркиньос, Хуан Бернат и Марко Верратти. Оценка защитника Преснеля Кимпембе составила 3 балла.
По версии Le Parisien, Месси был вообще худшим в составе «ПСЖ».