Месси был худшим в атаке «ПСЖ» против «Страсбура» по версии L’Équipe – 5 баллов из 10

получил рейтинг 5 из 10 от L’Équipe по итогам матча со (3:3).

У аргентинца самая низкая оценка в атакующей линии – получил рейтинг 6, – 8.

Тем не менее в стартовом составе парижан были футболисты, получившие рейтинг еще ниже, чем Месси.

Игра вратаря оценена в 4 балла, такую же оценку получили , и . Оценка защитника составила 3 балла.

По версии Le Parisien, Месси был вообще худшим в составе «ПСЖ».