Месси был худшим в атаке «ПСЖ» против «Страсбура» по версии L’Équipe – 5 баллов из 10

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Лионель Месси получил рейтинг 5 из 10 от L’Équipe по итогам матча со «Страсбуром» (3:3).

У аргентинца самая низкая оценка в атакующей линии «ПСЖ»Неймар получил рейтинг 6, Килиан Мбаппе – 8.

Тем не менее в стартовом составе парижан были футболисты, получившие рейтинг еще ниже, чем Месси.

Игра вратаря Джанлуиджи Доннаруммы оценена в 4 балла, такую же оценку получили Маркиньос, Хуан Бернат и Марко Верратти. Оценка защитника Преснеля Кимпембе составила 3 балла.

По версии Le Parisien, Месси был вообще худшим в составе «ПСЖ».

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