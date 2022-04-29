Месси реализует 8,3% голевых моментов – это худший результат в топ-5 лиг Европы в сезоне

Нападающий показывает низкую эффективность у чужих ворот.

По подсчетам Whoscored, аргентинец в этом сезоне реализовал лишь 8,3% голевых моментов в чемпионате Франции. Среди 165 игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы и имевших в этом сезоне минимум 10 голевых моментов, это худший результат.

В Лиге 1 Месси забил 4 гола за 22 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси лидирует в Лиге 1 по передачам в штрафную и вразрез и по продвигающим атаку пасам. Он провел 22 матча