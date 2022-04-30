Андрей Аршавин: «Зенит» не играл бы так стабильно без Семака, управлять звездами – большое умение»

высказался о заслугах главного тренера в победах .

Семак в 4-й раз стал чемпионом России как тренер и по этому показателю уступает лишь (8), возглавлявшему «Спартак».

«Семак еще молодой тренер, у него есть все шансы догнать и перегнать Романцева.

Без работы Семака так стабильно бы команда не играла. Любой может говорить, что у «Зенита» самый большой и звездный состав, но управлять звездами – это тоже большое умение», – отметил в эфире заместитель генерального директора клуба.