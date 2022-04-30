Андрей Аршавин: «Зенит» не играл бы так стабильно без Семака, управлять звездами – большое умение»

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Андрей Аршавин высказался о заслугах главного тренера Сергея Семака в победах «Зенита».

Семак в 4-й раз стал чемпионом России как тренер и по этому показателю уступает лишь Олегу Романцеву (8), возглавлявшему «Спартак».

«Семак еще молодой тренер, у него есть все шансы догнать и перегнать Романцева.

Без работы Семака так стабильно бы команда не играла. Любой может говорить, что у «Зенита» самый большой и звездный состав, но управлять звездами – это тоже большое умение», – отметил в эфире «Матч ТВ» заместитель генерального директора клуба.

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