Спаллетти недоволен журналистами: «Вы принижаете выход «Наполи» в ЛЧ и сводите все к гонке за скудетто»

Главный тренер высказался после матча с «Сассуоло» (6:1).

После 35 игр неаполитанцы занимают в таблице Серии А 3-е место.

«Я вижу, что СМИ слабо верят в меня и в «Наполи». Вы [журналисты] стараетесь принизить отличный результат – выход в чемпионов – и сводите все к гонке за скудетто.

Да, мы потеряли очки в матчах с «Эмполи» [0:1, 2:3], но в то же время мы побеждали там, где «Наполи» не выигрывал годами. Команда не заслуживала играть в такой атмосфере.

Я ни о чем не жалею – команда сделала все, что нужно, и добилась отличного результата», – сказал Спаллетти.