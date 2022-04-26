«Наполи» может пригласить Гасперини. У Спаллетти и Де Лаурентиса испортились отношения

может пригласить на пост главного тренера.

У президента неаполитанского клуба появились разногласия с на фоне последних неудачных результатов команды.

Несмотря на то, что контракт Спаллетти рассчитан еще на два года, его отставку по завершении сезона исключать нельзя.

На пост нового главного тренера «Наполи» рассматривает несколько кандидатур, в том числе возглавляющего «Аталанту» Гасперини.

В прошлом Гасперини дважды мог принять «Наполи», но в обоих случаях клуб в итоге делал выбор в пользу других тренеров.