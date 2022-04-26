«Наполи» может уволить Спаллетти из-за плохой формы команды. Де Лаурентис связывался с Итальяно из «Фиорентины» и Де Дзерби из «Шахтера»

У может появиться новый тренер.

Нынешний главный тренер неаполитанской команды в прошлом году подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два года, но в данный момент его будущее в клубе под сомнением из-за плохой формы команды в 2022 году.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, президент «Наполи» уже связался с главным тренером «Фиорентины» и , возглавляющим «Шахтер».

После 34 туров «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков. 30 апреля неаполитанцы сыграют с «Сассуоло».