«Наполи» может уволить Спаллетти из-за плохой формы команды. Де Лаурентис связывался с Итальяно из «Фиорентины» и Де Дзерби из «Шахтера»

Теги Фиорентина Лучано Спаллетти Винченцо Итальяно Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Роберто Де Дзерби Футбол

У «Наполи» может появиться новый тренер. 

Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в прошлом году подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два года, но в данный момент его будущее в клубе под сомнением из-за плохой формы команды в 2022 году. 

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже связался с главным тренером «Фиорентины» Винченцо Итальяно и Роберто Де Дзерби, возглавляющим «Шахтер». 

После 34 туров «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков. 30 апреля неаполитанцы сыграют с «Сассуоло». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные