Гендиректор «Боруссии»: «Холанд ушел бы в «МЮ», не договорись мы об отступных»

рассказал о сорвавшемся переходе в .

«Мы договорились с Холандом насчет отступных, потому что в ином случае он бы перешел в «МЮ».

Сейчас ему нужно принять решение, и это со временем произойдет. Но я уверен, что мы найдем нового Холанда. Нам нужен новый Холанд», – сказал генеральный директор в эфире 19:09 Talk.

Норвежец выступает за дортмундцев с сезона-2019/20. Ранее он играл за «Зальцбург».

Сообщалось, что купить его нынешним летом хочет «Манчестер Сити», и предложение «горожан» – самое выгодное.