Гендиректор «Боруссии»: «Холанд ушел бы в «МЮ», не договорись мы об отступных»

Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о сорвавшемся переходе Эрлинга Холанда в «Манчестер Юнайтед».
«Мы договорились с Холандом насчет отступных, потому что в ином случае он бы перешел в «МЮ».
Сейчас ему нужно принять решение, и это со временем произойдет. Но я уверен, что мы найдем нового Холанда. Нам нужен новый Холанд», – сказал генеральный директор «Боруссии» в эфире 19:09 Talk.
Норвежец выступает за дортмундцев с сезона-2019/20. Ранее он играл за «Зальцбург».
Сообщалось, что купить его нынешним летом хочет «Манчестер Сити», и предложение «горожан» – самое выгодное.