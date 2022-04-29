«ПСЖ» предложил Дембеле 17 млн евро в год и подписной бонус. Ответа пока нет (Тони Хуанмарти)

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«ПСЖ» сделал вингеру «Барселоны» Усману Дембеле крупное предложение.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, несколько дней назад парижане направили полузащитнику предложение, предполагающее зарплату в 17 миллионов евро чистыми и подписной бонус. Ответа пока не поступало, но ожидается, что в течение примерно трех недель вопрос будет так или иначе решен.

Для самого Дембеле в приоритете продление контракта с «Барселоной» на выгодных условиях.

В текущем сезоне 24-летний футболист отдал 11 голевых передач за 17 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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