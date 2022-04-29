Европейские лиги просят УЕФА не отдавать 2 места в ЛЧ по историческому принципу и после реформы проводить в лиге 8 туров вместо 10

Европейские лиги выступают против отдельных пунктов реформы .

Как передает The Guardian, группа, представляющая различные чемпионаты, надеется на то, что откажется от идеи предоставлять два места в ЛЧ не по спортивному принципу, а по историческому.

«Мы верим в то, что подобного в европейских клубных турнирах быть не должно. У нас налажен диалог с УЕФА, и, думаю, мы найдем общий язык по этому вопросу», – сказал президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Клаус Томсен.

Также данная организация не поддерживает решение изменить формат ЛЧ таким образом, чтобы клубы проводили на первом этапе турнира 10 игр вместо 6. Предлагается играть 8 туров в качестве компромисса.

«Увеличение числа матчей более чем на 50% нанесет ущерб подавляющему большинству клубов и принесет пользу очень немногим. Нам нужно уменьшить количество туров», – сказал Томсен.