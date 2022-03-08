Семин об отъезде иностранцев: «Уровень российского футбола не упадет. Высококачественные легионеры только в «Зените» и, может быть, ЦСКА»

сомневается в желании легионеров покинуть .

«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России: они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.

Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в и, может быть, в .

Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», – заявил экс-тренер .

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)