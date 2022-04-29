Конте о «ПСЖ»: «Не слушайте фэйковые новости. Эта ситуация вызывает у меня улыбку»

прокомментировал информацию о возможном переходе в .

Главный тренер опроверг данные по поводу предстоящего назначения на аналогичный пост во французский клуб.

«Хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Но мне не нравится, когда люди пытаются придумывать новости ради того, чтобы это обсудить или создать проблемы.

Это неправильно или несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.

Эта ситуация вызывает у меня улыбку. Думаю, те, кто хочет рассказать что-то подобное, должны проявить уважение ко всем людям, которые вовлечены в эту ситуацию, а не придумывать фэйковые новости и распространять много лжи. Не слушайте фэйковые новости.

У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение», – заявил итальянский специалист.