Канчельскис о президентстве в «Спартаке»: «Это команда номер один в России, любой бы согласился. С Заремой вести диалог было бы интересно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Зарема Салихова Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис готов возглавить «Спартак».

– Согласились бы стать президентом «Спартака»?

– Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» – большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, красно-белые – команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.

– Подружились бы с Заремой?

– Какая разница – подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней не общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог.

«Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации, – заявил Канчельскис.

Зарема Салихова: «Какая разница, под какой фамилией функционируют РФС и РПЛ, если ДНК блекло-голубая? Нигде в Европе нет такой монополии госкорпорации на футбол»

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