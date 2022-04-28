Канчельскис о президентстве в «Спартаке»: «Это команда номер один в России, любой бы согласился. С Заремой вести диалог было бы интересно»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис готов возглавить «Спартак».
– Согласились бы стать президентом «Спартака»?
– Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» – большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, красно-белые – команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.
– Подружились бы с Заремой?
– Какая разница – подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней не общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог.
«Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации, – заявил Канчельскис.
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