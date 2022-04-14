Денис Бояринцев: «У нас процентов 30 иностранцев показывают хороший уровень. Большой плюс, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята»

оценил уровень легионеров в российском футболе.

– Сейчас складывается ситуация, при которой многие легионеры покинут наш чемпионат. Скажется ли это на уровне игры? Повысится ли уровень напряжения и борьбы из-за того, что не будет сильных иностранцев в топ-клубах?

– Если брать в целом, то у нас хороший уровень показывает процентов 30 иностранцев. Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывают , . Есть свой ресурс, благодаря которому можно заменить большую часть легионеров.

Конечно, есть иностранцы, которых сейчас заменить невозможно, уровень у них достаточно хороший, но это процентов 30 от их числа.

Большой шанс получит молодежь. Наверное, выровняется общий уровень турнира. Между командами не будет больших пробелов, скорее всего, ведь не будет иностранцев, которые вытягивают команду вперед.

Может, уровень чемпионата упадет, но есть возможность проявить себя ближайшему резерву, воспитанникам наших школ. Да и вообще – это хороший шанс для игроков с российским паспортом. Я за свою карьеру видел много молодых и перспективных ребят, которые не получали шансов в своих родных командах, им приходилось уходить, скитаться.

Думаю, во всех командах найдутся ресурсы, которые смогут легионеров заменить.

– Может ли отсутствовать у россиян мотивация из-за того, что не будет еврокубков и возможности засветиться на европейском рынке?

– Наши футболисты и так не очень востребованы на европейском рынке. Не думаю, что потеряется мотивационная часть. У них сейчас главная мотивация – поиграть в родном клубе, зацепиться в , показать себя там, а потом можно думать о зарубежных вариантах, – отметил бывший полузащитник .