«Левандовски забил больше, но голы Бензема важнее. Карим – фаворит». Макманаман о «Золотом мяче»

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Стив Макманаман считает Карима Бензема главным претендентом на «Золотой мяч».

«Бензема сейчас фаворит. Левандовски забил больше за «Баварию» в этом сезоне, но фаворитом Карима делает важность его голов.

У него хет-трик в ворота «ПСЖ», хет-трик в ворота «Челси», потенциально чемпионский гол в ворота «Севильи». Ценность его голов определенно выводит его вперед», – отметил бывший полузащитник «Реала».

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