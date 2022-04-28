«Левандовски забил больше, но голы Бензема важнее. Карим – фаворит». Макманаман о «Золотом мяче»

считает главным претендентом на .

«Бензема сейчас фаворит. Левандовски забил больше за «Баварию» в этом сезоне, но фаворитом Карима делает важность его голов.

У него хет-трик в ворота «ПСЖ», хет-трик в ворота «Челси», потенциально чемпионский гол в ворота «Севильи». Ценность его голов определенно выводит его вперед», – отметил бывший полузащитник .

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