Широков о популярности «Зенита» и «Спартака» в России: «Одинаково. Когда-то все болели за «Спартак», но времена изменились»

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Роман Широков оценил популярность «Зенита» и «Спартака» в России.

Бывший полузащитник обоих клубов также высказался о спорах вокруг столетия красно-белых.

– Я не настолько сектант, чтобы об этом рассуждать постоянно. Что 100 лет, что 87 – по большому счету, по барабану.

Мне интересна команда как таковая, наблюдаю с интересом, но клуб должен сам определиться с датой – есть же документы.

– Кто популярнее – «Спартак» или «Зенит»?

– Одинаково. Времена меняются – когда-то «Спартак» был безоговорочным лидером, «Зенит» же давно перехватил пальму первенства, и если отстает, то ненамного.

Когда-то все болели за «Спартак», но сейчас времена изменились, – сказал Широков.

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