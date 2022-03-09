Хави: «Могу сказать о Кумане только хорошее, он легенда клуба. Но его модель игры было сложно изменить»

оценил работу .

«Я не хочу давать комментарии о взаимоотношениях Кумана и президента. Я очень уважаю Кумана, он был одним из моих любимых игроков, образцом. Он легенда клуба. Как «куле», я очень благодарен ему за то, что он пришел в клуб в сложное время. Он делал ставку на молодых игроков. Я могу сказать о Кумане только хорошее.

Во многих аспектах я счастлив и доволен. У Кумана была другая модель игры, отличающаяся от нашей, и ее было сложно изменить. Нам потребовалось время, и мы стали намного лучше. Мы переживаем хороший момент, у нас хорошая динамика, но мы еще ничего не добились. Цели остаются прежними, и мы должны бороться за их достижение», – сказал Хави.