Лапорта об увольнении Кумана: «Увидел, что он идет по неправильному пути. Не жалею, я все делаю в интересах «Барсы»

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» не жалеет об увольнении тренера Роналда Кумана.

«Мы говорили с Куманом. Он спросил меня, подходит ли он мне как тренер. Я очень четко ответил, что нет, не подходит.

Мы решили дать ему шанс. В команде было много травм, мотивация игроков была подорвана. С учетом всего этого мы решили дать Куману второй шанс.

Но в какой-то момент я увидел, что он идет по неправильному пути, что у «Барсы» не все идет хорошо. Поэтому я спросил Хави, готов ли он приехать немедленно. Он сказал, что может, и пришел.

Я не сожалею [об увольнении Кумана], я все делаю в интересах «Барсы». Я сожалею только тогда, когда поступаю не по совести. В этом случае такого не было, так что я не сожалею», – сказал Жоан Лапорта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные