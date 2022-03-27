Президент «Барселоны» не жалеет об увольнении тренера .

«Мы говорили с Куманом. Он спросил меня, подходит ли он мне как тренер. Я очень четко ответил, что нет, не подходит.

Мы решили дать ему шанс. В команде было много травм, мотивация игроков была подорвана. С учетом всего этого мы решили дать Куману второй шанс.

Но в какой-то момент я увидел, что он идет по неправильному пути, что у «Барсы» не все идет хорошо. Поэтому я спросил , готов ли он приехать немедленно. Он сказал, что может, и пришел.

Я не сожалею [об увольнении Кумана], я все делаю в интересах «Барсы». Я сожалею только тогда, когда поступаю не по совести. В этом случае такого не было, так что я не сожалею», – сказал .