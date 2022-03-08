Лапорта об увольнении Кумана: «Мне стоило принять это решение раньше. Хави справляется великолепно»

Президент «Барселоны» сравнил и .

«По поводу Кумана у меня были сомнения еще в конце прошлого сезона, но Роналд хотел продолжить работу. Из уважения к легенде я дал шанс, но в какой-то момент мы увидели, что дела не ладятся, и я должен был принять решение.

Оглядываясь назад, мне стоило принять его раньше. Я должен был прислушаться к своей интуиции.

Я всегда буду помнить Роналда за его гол на «Уэмбли» и за то, что он был тренером, делавшим ставку на молодых. Если он обижен, я надеюсь, что это пройдет.

Хави справляется великолепно. Он любит клуб, знает его, обожает футбол знает среду. Я убежден, что он будет нашим тренером на многие годы и подарит нам много радости», – сказал .