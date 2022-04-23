«Интер» не проигрывает «Роме» в Серии А 10 матчей подряд. Сегодня миланцы победили – 3:1

«Интер» дома обыграл «Рому» (3:1) в 34-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За миланцев забили Дензел Думфрис, Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес, за римлян – Генрих Мхитарян.
«Интер» не проигрывает «Роме» в чемпионате Италии 10 матчей подряд – 4 победы, 6 ничьих. В феврале 2017-го римляне побеждали в Милане (3:1).
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).
- Предупреждения:
- Манчини (36), Брозович (45), Сержиу Оливейра (79), Чалханоглу (87).