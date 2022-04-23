«Интер» не проигрывает «Роме» в Серии А 10 матчей подряд. Сегодня миланцы победили – 3:1

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«Интер» дома обыграл «Рому» (3:1) в 34-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

За миланцев забили Дензел Думфрис, Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес, за римлян – Генрих Мхитарян.

«Интер» не проигрывает «Роме» в чемпионате Италии 10 матчей подряд – 4 победы, 6 ничьих. В феврале 2017-го римляне побеждали в Милане (3:1).

Интер – Рома 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Думфрис, 2:0 – 40 Брозович, 3:0 – 52 Мартинес, 3:1 – 85 Мхитарян.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).
Предупреждения:
Манчини (36), Брозович (45), Сержиу Оливейра (79), Чалханоглу (87).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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