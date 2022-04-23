«Интер» не проигрывает «Роме» в Серии А 10 матчей подряд. Сегодня миланцы победили – 3:1

дома обыграл «Рому» (3:1) в 34-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

За миланцев забили , и , за римлян – .

«Интер» не проигрывает «Роме» в чемпионате Италии 10 матчей подряд – 4 победы, 6 ничьих. В феврале 2017-го римляне побеждали в Милане (3:1).

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