Рангник про «МЮ»: «Сейчас нет смысла говорить об ЛЧ, ситуация не в наших руках. Знаем, что можем выиграть у «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник считает, что сейчас не стоит говорить о выходе «Ман Юнайтед» в Лигу чемпионов.

«Я не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать Лигу чемпионов. Нужно быть реалистами. Даже если мы выиграем все четыре матча, ситуация не в наших руках. Но ради следующего сезона важно закончить на мажорной ноте.

Осталось еще четыре матча. Следующие два – дома. Конечно, мы постараемся набрать как можно больше очков и выиграть как можно больше игр. Чтобы сделать это, нужно показать наш максимальный уровень.

Мы знаем, что можем победить «Челси» завтра, если сыграем хорошо», – сказал тренер «Ман Юнайтед».

Сейчас «МЮ» занимает 6-е место в таблице АПЛ, лишь на 2 очка опережая «Вест Хэм», идущий 7-м. Завтра команда Рангника дома сыграет с «Челси».

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