Томас Тухель: «Рангник объяснил, что не нужно преследовать форварда до туалета, открыл нам глаза на то, о чем мы не слышали»

Главный тренер рассказал о том, как на него повлиял .

«Он был моим тренером, когда я выступал в третьем дивизионе [за ]. Он объяснял нам некоторые вещи, о которых мы никогда не слышали. Говорил, что защитнику не нужно преследовать форварда до туалета – тогда считалось, что надо быть рядом с оппонентом все 90 минут. Сказал, что можно играть в четыре защитника и оборонять зоны.

Он открыл нам глаза и привел маленькую команду к большому успеху, вывел ее в Бундеслигу. На этом пути я и получил травму [из-за которой завершил карьеру]. Позже он, возглавляя «Штутгарт», позволил мне стажироваться в академии.

У него большой опыт по созданию больших клубов, по выводу клубов на самый высокий уровень. Против его команд всегда сложно играть», – сказал Тухель о тренере .