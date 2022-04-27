Магуайр не сыграет с «Челси» из-за проблем с коленом, Санчо – из-за болезни

Игроки Харри Магуайр и не сыграют против .

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник сообщил, что Санчо пропустит игру из-за болезни, а Магуайр – из-за травмы.

«У Харри проблема с коленом. Не тренировался ни вчера, ни сегодня.

Джейдон заболел – у него тонзиллит со вчерашнего дня, он не тренировался сегодня, не будет доступен завтра», – сказал Рангник.

Также тренер подтвердил, что Люк Шоу, , Фред и по-прежнему не готовы вернуться на поле.