Магуайр не сыграет с «Челси» из-за проблем с коленом, Санчо – из-за болезни

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Игроки «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и Джейдон Санчо не сыграют против «Челси».

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник сообщил, что Санчо пропустит игру из-за болезни, а Магуайр – из-за травмы. 

«У Харри проблема с коленом. Не тренировался ни вчера, ни сегодня.

Джейдон заболел – у него тонзиллит со вчерашнего дня, он не тренировался сегодня, не будет доступен завтра», – сказал Рангник.  

Также тренер подтвердил, что Люк Шоу, Поль Погба, Фред и Эдинсон Кавани по-прежнему не готовы вернуться на поле. 

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