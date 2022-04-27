Эмери о «Ливерпуле»: «Эта команда сильнее той, что взяла ЛЧ в 2019-м. Она под стать своему тренеру – жизнерадостному и энергичному»

Главный тренер высказался перед игрой с «Ливерпулем».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов, первая игра начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Это лучший «Ливерпуль» из тех, что я видел. Я работал в Англии, когда та прекрасная команда выиграла чемпионов [в 2019 году]. Я смотрел матчи в нынешнем сезоне, анализировал и могу сказать, что эта команда еще лучше. «Ливерпуль» в прекрасном состоянии, проект растет вместе с Клоппом.

У «Ливерпуля» есть свое лицо, и благодаря Клоппу оно становится все более ярко выраженным. Раньше команда характеризовалась высокой скоростью передвижения, отличным использованием свободных зон, очень высоким прессингом, быстрым возвратом мяча, теперь же удалось наладить и комбинационный футбол.

«Ливерпуль» построен под стать своему тренеру – улыбающемуся, жизнерадостному, энергичному.

Мы должны постараться провести идеальный матч. Мы знаем, что это полуфинал, что против нас главный фаворит. Но мы в себя верим и хотим проявить себя на поле. Речи о том, что мы будем удовлетворены завершением нашего пути на этом этапе, не идет.

Мы играем с командой, которая в обычных условиях может нас превосходить, но у нас есть свои механизмы, свой ответ. Мы должны искать способ победить», – заявил Эмери.